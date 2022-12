Avec 25 buts inscrits, Gilles Kinif marchait sur l’eau la saison dernière. Des stats impressionnantes qui avaient contribué à la magnifique campagne des Meutis, dauphins de l’ogre louviérois au terme d’une brillante campagne 2021-2022. À titre personnel, "Gilou" avait aussi chaussé le soulier d’or du meilleur joueur de D2 décerné par notre journal. Quelques mois plus tard, la donne a changé pour l’attaquant de 28 ans. Pourtant, les signes étaient au vert après une campagne de Coupe encourageante et un premier but en championnat dès la 5e minute du match d’ouverture face à Seraing. "Mais depuis, c’est devenu beaucoup plus compliqué, avoue le citoyen de Mettet. Je ne marque plus beaucoup (4 buts cette saison) et je commence souvent sur le banc." Sa dernière titularisation, hormis en Coupe à Saint-Trond, remonte au 30 octobre. Inhabituel pour un joueur habitué à un statut de titulaire indiscutable.

Gilles ne s’en cache pas, s’il joue moins, c’est parce qu’il doit perdre quelques kilos pour revenir à son meilleur niveau. "C’est tout nouveau pour moi, je n’ai jamais dû faire ça depuis que je joue au foot. Mais je sens que physiquement, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Ça me fait chier de me retrouver sur le banc, surtout que je suis un peu comme un diesel, j’ai dû mal à monter en cours de match et à faire la différence. J’aime commencer, prendre le rythme et grandir dans un match. Je sais ce que je dois faire pour retrouver ma place, il n’y a pas de secret."

« Pas la période la plus propice pour perdre du poids »

Gilles en a encore discuté avec le coach adjoint Éric Adam jeudi à l’entraînement. "Mon style de jeu demande justement beaucoup d’efforts et de course, ajoute-t-il. Pour être bon, je dois être fit. Comme me disait Éric, essaye de porter un sac de trois ou quatre kilos pour courir, ce n’est pas simple. J’ai déjà commencé à faire attention à mon alimentation. Mais j’avoue que la période qui arrive n’est pas la plus propice pour commencer un régime, surtout que les soupers d’anniversaires s’enchaînent dans la famille. Et au foot, après les entraînements, on imagine bien ce qui traîne dans les vestiaires. C’est le paradis de la malbouffe (rires)."

Conscient qu’il doit apporter plus, Gilles est déterminé à mettre les atouts de son côté pour répondre à l’attente du club. "Tout va ensemble : quand tu joues moins, tu prends moins de plaisir, même aux entraînements, et tu vois tout en négatif. Mais sincèrement, la motivation de revenir au top est là : je ne vais rien lâcher", conclut le buteur, prêt à passer des fêtes un peu moins gourmandes pour à nouveau claquer les buts en 2023.