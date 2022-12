Live foot P1: Un long dimanche de retrouvailles

À commencer par celles des Andennais Bastien François, Yann Luyten, Florent Mas et Noah Beaujean notamment, qui reçoivent au stade Pappa leurs anciennes couleurs loyersoises. Entre Grand-Leez et Arquet, c’est Diego Demoulin qui revient sur son ancien terrain gembloutois, au même titre que ses coéquipiers vedrinois Dorian Avci et Alexandre Verdel, qui avaient quitté les "Verts" un peu plus tôt que Diego. À Spy, Lorenzo Lengelé verra venir Biesme, son ancienne équipe en P1 (avant son passage par Gilly).

Entre Fernelmont-Hemptinne et Chevetogne, c’est pour le coach visiteur Régis Diluzolele qu’il s’agira de retrouvailles, bien que les joueurs des deux camps commencent aussi à se connaître puisqu’il s’agit déjà de leur troisième affrontement cette saison, le dernier datant d’il y a à peine deux semaines, en coupe de province. Pour le T1 des "Coccinelles", ce sera le tout premier retour sur le banc de Fernelmont en tant que coach, lui qui avait déjà officié là-bas comme adjoint d’Olivier Cauz.

Bonnes retrouvailles à tous !