Le BF Dinant prêt pour les retrouvailles

"Le Boca et le Better, c’est une longue histoire. Nous avons déjà hâte d’aller défier cette très belle équipe dans sa salle, bien que cette formation ne ressemble plus du tout à celle que nous avions affrontée en D3, il y a deux ans. Ce sera donc forcément très compliqué, mais nous croyons en notre potentiel et en notre collectif. Nous n’avons strictement rien à perdre et ferons le maximum pour rendre la soirée agréable, sur et en dehors du terrain, comme lors de tous nos déplacements."

Équilibré et bien en place, le groupe mosan ne sera pas au complet. Florent Bernier, Loup Meurice et Matteo Tasiaux sont absents, pour diverses raisons. Le noyau devrait dès lors se composer du gardien Cyril Delaitte, du capitaine Jérôme Lambotte, de Bastien Weron, Kevin Sbaa, Jimmy Lenoir, François Weynant et Kilian Carpentier.