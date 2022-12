Arbitre: B. El Aayachi Agarbi.

GRAND-LEEZ: absents: Boigelot, Gilles, Van Bets ; blessés: Ayika, Barbarin, Barry, Longin ; incertain: Evrard ; suspendu: Beguin.

ARQUET: absent: Mertus ; blessé: Pierrard.

Jamais deux sans trois ? La locution adverbiale pourrait bien convenir aux destinées des Gembloutois, mais surtout des Vedrinois, cette saison. Après un premier duel remporté en coupe de Belgique (1-2), les protégés de Denis Sulejman se sont imposés une seconde fois, dès l’ouverture du championnat (2-0). Les leaders de la P1 signeront-ils la passe de trois dimanche après-midi ? Rien n’est moins sûr tant le sentiment de revanche anime les Grand-Leeziens, bien décidés à infliger à leurs invités leur deuxième revers de la saison, après celui subi à Loyers.

"Nous sommes extrêmement sereins, même si Arquet nous a déjà battus deux fois cette saison, précise le coach local Dany Verkamer. Nous avons le potentiel pour vaincre nos invités. Dans une bonne spirale, nous restons sur de très bons matches et l’ambiance au sein du groupe est excellente. La discipline sera l’une des clefs de la rencontre. Nous devrons rester concentrés, ne pas vivre les petits égarements manifestés contre Meux B et être concrets en zone de finition."

En face, pas de pression inutile: Arquet, qui vient de repasser seul en tête du classement, est clairement en avance sur ses objectifs. "La rencontre s’annonce compliquée entre deux équipes qui veulent jouer au football, prévient le T1 vedrinois Denis Sulejman. Pour rappel, Grand-Leez n’a pas masqué ses ambitions de titre avant le début de la saison et reste l’une des équipes les plus solides de la compétition. De plus, nos hôtes auront forcément envie de prendre leur revanche. Nous nous focalisons sur notre parcours. Si nous sommes en avance sur notre tableau de marche, je ne pense pas que notre adversaire soit sous pression."

Le duel sera celui des retrouvailles pour les Vedrinois Dorian Avci, Diego Demoulin et Alexandre Verdel, tous trois d’anciens Grand-Leeziens.