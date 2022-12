Gembloux et Profondeville sur leurs gardes

Surpris la semaine passée à Nivelles, les Profondevillois veulent profiter de la venue de Liège, qui ne compte encore qu’un seul succès, pour se relancer. "Nous voulions finir cette année sur un 4 sur 4 mais c’est foutu après la défaite à Nivelles, constate le coach namurois, Thomas Dustin. C’est dommage que nous devions attendre d’être battus pour réagir mais c’est ce que j’attends de mes joueurs ce week-end. Nous devons nous concentrer sur notre philosophie de jeu et j’espère retrouver une plus grande efficacité chez certains. À la maison et sans sous estimer notre adversaire, ce match, nous devons impérativement le gagner mais il faudra jouer juste et bien commencer."