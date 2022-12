Boosten: « Une très belle expérience »

Au club depuis ses six ans, Camille Boosten a pu fouler le parquet lors d’un match d’Eurocup pour la première fois ce jeudi contre Benfica. Mise en confiance par José Araujo et son staff, la joueuse de 18 ans a parfaitement saisi sa chance, avec pour bilan un très propre 3/3 au tir et 4 rebonds en 13 minutes. Sur le terrain, l’intérieure n’a pas semblé impressionnée par l’enjeu de la rencontre: "Ça m’a fait super bizarre ! C’était une très belle expérience et je suis évidemment très heureuse que ça se soit bien passé, surtout après avoir loupé le premier match d’Eurocup à domicile pour cause de maladie. Nous ne sommes plus que trois pivots dans l’effectif et le coach avait l’air satisfait de ma prestation. On se sent vraiment en confiance, il y a un vrai esprit d’équipe et je pense que c’est notre plus grande force." Si elle a de plus en plus l’occasion de goûter au haut niveau, Camille Boosten combine avec l’équipe R1 namuroise afin de maximiser sa progression: " Je veux commencer à gratter des minutes en D1 et gagner ma place, tout en prenant du plaisir.