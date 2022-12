Bien finir l’année à la maison

Défait pour la première fois de la saison à Braine, Boninne devra rebondir face à Prayon dans une rencontre à opposition de style. "D’un côté, il y a de la jeunesse et de l’autre, une équipe d’expérience et maligne", juge l’entraîneur boninnois, Germain Fivet. Ce dernier composera une nouvelle fois avec un noyau réduit à huit joueuses. "Lemaire, cela ne va toujours pas, Van Hamme est out et Gilliard a été opérée, détaille le coach. On fera avec le noyau à disposition pour le dernier devoir de l’année."