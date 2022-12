Mais plus encore que la victoire, c’est aussi leur basket que les Namurois vont tenter de retrouver ce vendredi soir. "Il est clair que si nous jouons comme ces dernières semaines, nous n’avons pratiquement aucune chance de faire un résultat là-bas, prévient le coach belgradois Didier sw. Cependant, ces deux dernières années, Gand nous avait plutôt bien réussis."

Le coach des Verts espère que plusieurs éléments parviennent enfin à élever leur niveau de jeu: "Certains joueurs n’apportent pas encore ce qu’ils devraient mais nous en sommes conscients et savons où sont nos faiblesses actuelles. Au sein du groupe, l’entente reste très bonne et nous travaillons tous dans le même sens, mais il faut en donner plus sur le terrain. Outre le résultat, nous devons profiter de ce déplacement où nous n’aurons finalement aucune pression pour nous rassurer car la fin du premier tour s’annonce très compliquée et nous devons faire tout pour aller chercher l’une ou l’autre victoire. Le championnat reste ouvert est encore long, mais il est malgré tout grand temps de renouer avec la victoire."

Une seule absence à signaler dans le noyau ce soir, celle de Vincent Mommer.