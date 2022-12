18-9, 23-13, 18-10, 13-24

Après l’entre-deux initial, la partie a du mal à se lancer. Le rythme est assez lent et la réussite absente. Namur Capitale parvient à passer à 6-3 avant de pousser un coup d’accélérateur. Avec Carpréaux qui sert des caviars et fait le show et Wilson avec 9 points sur un quart-temps, les filles de José Araujo s’envolent à 18-9 après dix minutes de jeu. Les Portugaises ne sont pas dans leur match et Namur en profite.

Une Wilson intenable

Les rotations ne baissent pas le rythme et parviennent même à creuser l’écart. Sur une bombe de Rupnik et un shoot de Defosset, le coach de Benfica, Eugenio Rodrigues est obligé de craquer son premier temps mort au bout de trois minutes dans le deuxième quart. Un arrêt insuffisant car deux nouveaux trois points de Wilson et Asoro mettent les Namuroises sur orbite à 31-14 et un deuxième temps mort est demandé par Benfica. Tout semble réussir aux pensionnaires du Hall Octave Henry qui peuvent compter sur une Wilson en feu (19 points à 50% de réussite) pour mener 41-22 au repos.

Au retour des vestiaires, les Portugaises tentent de réaliser un box sur Wilson mais le collectif namurois possède d’autres armes. Toujours avec Carpréaux à la mène pour distiller des passes dont elle a le secret, Dossou alimente le marquoir et le cap des 20 points est atteint assez rapidement. Via 55-31 à la 25e, les Namuroises gèrent leur avantage face à des visiteuses assez décevantes.

Le dernier quart est un peu plus compliqué. Si les Namuroises atteignent rapidement la barre des 30 points à 65-35, elles baissent le rythme et Benfica en profite pour placer un 4-16 et revenir à 69-50 à trois minutes de la fin.

Au final, rien de mal fait et c’est un très beau succès face au leader invaincu du groupe, 72-56. La qualification en terminant à la deuxième place est toujours possible même si Fribourg l’a emporté contre Dudelange. Mais avec deux victoires et un average de +16, Namur est assuré de terminer au minimum troisième de son groupe. Les seizièmes de finale sont donc en vue pour les Namuroises qui ont joliment redressé la barre.

Classements

(hier soir: Fribourg 80 – Dudelange 74)

1. Benfica 9 pts 4v 1d +19

2. Fribourg 8 pts 3v 2d +21

3. Namur 7 pts 2v 3d +16

4. Dudelange 6 pts 1v 4d -56