Ce duel entre deux formations invaincues, s’annonce indécis. Tenantes du titre, les Malonnoises, qui avaient aussi remporté la coupe de Belgique au terme de la saison 2021-2022, occupent la deuxième place, à un point des Vedrinoises. "Nous avons en effet concédé le partage contre Anvers, raconte Vincent. Une rencontre qui s’est jouée sur des détails, Eloïse échouant à la belle dans son dernier match."

Pour pallier le départ d’Olga Mikhaylova, Malonne a recruté Gaëtane Bled, 15 ans, qui est vice-championne de France cadette, et qui est en pleine progression. Elle devrait épauler Éloïse Duvivier et Natacha Koszulap qui réalisent une superbe saison. "Natacha et Éloïse sont assurées de jouer. Pour la troisième, on verra à l’échauffement entre Gaëtane et Estelle. Il faut laisser un peu de suspense. Notre objectif est bien évidemment de conserver notre brevet d’invincibilité et de rester au contact des Vedrinoises. On devrait vivre, comme la saison dernière, un derby très disputé et indécis."

Dans le camp vedrinois, on est confiant. L’équipe tourne à plein régime et totalise le maximum de points. Cécile Ozer (A1) joue parfaitement son rôle de locomotive. "Cécile n’a perdu qu’un seul set depuis l’entame de la saison, assure Didier Cat. Et Morgane Guidon et Jana Bernard sont, elles aussi, dans une bonne spirale. On visera bien sûr la victoire car notre objectif est d’aller chercher le titre. Mais un partage nous permettrait de rester en tête avant le deuxième tour."