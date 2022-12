Carpréaux: « Prêtes à se relayer »

Rencontre plus que capitale pour les Namuroises qui compteront encore sur l’expérience de leur meneuse Marjorie Carpréaux pour les guider vers l’exploit face à Benfica. " La qualification est toujours possible , déclare la joueuse namuroise. Il faudra une nouvelle fois que les cadres répondent présentes pour ce jeudi et battre les Portugaises. " Les automatismes commencent à se voir également sur le terrain où les " Rouges " se trouvent plus facilement. " Effectivement mais il faut aussi laisser du temps au groupe à se former, à se trouver sur le terrain, poursuit Marjorie à la sortie de l’entraînement. De plus, c’est un nouveau coach qui est en place, il faut que ses systèmes se mettent en place et on ressent maintenant sur le parquet, sa philosophie. "