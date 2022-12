RNV: deux équipes en course pour le maintien

"C’était un match important, mais on avait l’avantage de très bien connaître nos adversaires. À te point qu’on pouvait même avoir l’impression d’être à l’entraînement", raconte Justine Mathieu, la capitaine de cette formation. "On a un peu la même manière de se comporter et ce fut d’ailleurs très serré. De notre côté, après avoir enchaîné les défaites ces dernières semaines, on avait surtout à cœur de retrouver une certaine cohésion et le plaisir de jouer. Et cela a été le cas. On est très contentes. Et on espère que cette victoire va nous permettre de remonter la pente. Non, on n’avait pas regardé le résultat de Gedinne la veille (NDLR: succès 3-2 contre Namur), pour ne pas se mettre sous pression. Mais, grâce à ces deux points, on reste devant nos concurrentes au classement."

La secrétaire et ses équipières tentent toujours de recruter un nouvel entraîneur. "C’est toujours compliqué, de trouver quelqu’un en cours de saison, mais on continue de chercher. En attendant, on se débrouille comme on peut. Il nous reste un match avant la trêve, ce samedi, contre Anhée A. Ce n’est pas vraiment là-bas qu’on peut espérer, mais si on arrive déjà à garder la même envie, ce sera positif. C’est au deuxième tour, contre les Gedinne, Gembloux et autre Ciney, qu’il faudra engranger le plus possible."

De bons points à Doische et à Tellinam

Les deux duels "intra muros" ne resteront pas parmi les meilleurs souvenirs des joueuses de l’équipe B. "Ce sont les deux matchs dont on est sortis le plus déçus, confirme leur coach, Frédéric Remiche. Il y avait trop de pression et cela s’est ressenti. Je dirai qu’on a livré un match moyen, avec de bons et de mauvais moments. On a bien joué lors des 2e et 4e sets et au tie-break. Mais on s’est écroulés dans les deux autres. Dès qu’on a pris du retard, on a baissé les bras."

Le bulletin de l’équipe renseigne plusieurs bons résultats, lors des dix matchs précédents. "Je suis assez satisfait de notre parcours. On a notamment pris deux sets à Doische et à Tellinam, qui termineront probablement dans le top 6. On avait aussi très bien presté contre Namur. Face à Ciney, on aurait même pu ravir les trois points. Quant à nos défaites, elles ont été concédées contre les grosses cylindrées que sont Anhée A, Jemeppe B et Romedenne. Et même contre la deuxième équipe anhétoise, qui occupe aussi le haut du tableau", détaille celui qui est arrivé à la tête de RNV B en début de saison, après avoir œuvré pour la P2 messieurs d’Anhée. "J’avais envie de changer d’air et d’essayer d’encadrer des filles, après avoir dirigé des garçons pendant quatre ans. Je connaissais déjà une bonne moitié du noyau, qui a accueilli 3 ou 4 nouvelles. Notre objectif, c’est le maintien. L’équipe est en effet montée en tant que 3e de P2, suite au retrait de Profondeville. Et, pour l’instant, on est sur la bonne voie. Gembloux est déjà loin et on a un peu d’avance sur l’avant-dernière place. Dans ce cadre, notre dernier match de l’année, à Gedinne, qui vient de remporter trois rencontres de suite, sera très important."