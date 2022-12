P1: Grégoire, nouveau coach de Haversin

Jean-François Grégoire, ex-coach de Bièvre en P3, a été confirmé au poste de T1 de Haversin. Il succède ainsi à John Galasso, démissionnaire fin novembre. "Jean-François vient de Lavaux-Sainte-Anne, on voulait trouver un accord avec quelqu’un qui ne vienne pas de trop loin, précise Frédéric Quinet. Et trouver quelqu’un qui accepte de s’impliquer pour plus de 6 mois."