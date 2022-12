Namur, le couteau entre les dents contre Benfica ce jeudi (20h30)

Après un départ compliqué en Eurocoupe, les Namuroises ont pris leur revanche à Dudelange, avec une large victoire de 37 points. Le bilan européen reste toutefois insatisfaisant avec une victoire pour trois défaites. Cette cinquième rencontre est dès lors importante pour espérer poursuivre dans la compétition. " Nous sommes de retour devant notre public et nous avons la volonté de nous racheter après la défaite que nous avions subie face à Dudelange, commente Lionel Dorange, l’assistant-coach namurois. Lors de notre déplacement à Benfica, nous avions perdu de 12 unités, bien que ce score ne reflétait pas la rencontre, car nous avions dû forcer en fin de match. Nous savons que les Portugaises ont une grosse mentalité et sont très combatives. C’est par ailleurs une équipe bien balancée, et très peu maniable, où il y a des joueuses de qualité à tous les postes. Nous avons toutefois la volonté de rivaliser avec elles, et même d’aller chercher la victoire, d’autant plus que le coach connaît bien cette formation et plusieurs joueuses ".