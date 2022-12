Lesse & Lhomme peut encore déposer des points sous le sapin

Ses ouailles ont pris des points contre des adversaires a priori "abordables", ne sortant bredouilles que face au trio de tête. Comme Namur, ce dimanche. "Cela jouait très vite en face. Nous, on était moins bien en réception et on n’arrivait pas toujours à faire le point sur nos attaques", enchaîne le coach, dont l’équipe a changé d’environnement, après sa belle troisième place conquise en série C, la saison dernière. "On est revenus dans celle-ci, où le niveau est plus homogène. L’an passé, on savait que les formations luxembourgeoises étaient plus faibles. Ici, elles se valent toutes, ou presque. Mais on ne se prend pas la tête. On essaie de faire le mieux possible."