Aische

L’entraînement aischois s’est terminé dans une drôle d’ambiance mardi soir avec la sérieuse blessure au genou de Simon Javaux. Alors qu’il venait de rejouer dix bonnes minutes samedi contre Couvin, le médian liégeois s’est effondré, à nouveau touché au genou. "On a entendu un craquement et comme il ne savait plus bouger la jambe, on a directement appelé l’ambulance, explique Jérôme Patris. C’est toujours difficile à voir et on croise vraiment les doigts pour que ce ne soit pas trop grave." Les premiers examens n’ont pas révélé de fracture mais une écho programmée fin de semaine prochaine devrait confirmer ou pas si les ligaments sont touchés. "Selon le médecin, c’est de nouveau le ligament interne, craint Simon. Je revenais justement d’une déchirure de ce ligament…"

Pour la venue du Léo, samedi, le coach sera toujours privé de Lempereur et Daout, en plus de Thirot, suspendu. Gauchet a par contre purgé sa suspension alors que Dury a repris les entraînements collectifs. Épargnés mardi, Michel, Dils et Dethier s’entraîneront jeudi avec le groupe lors de la séance programmée sur le terrain synthétique de Leuze. "J’ai aussi eu la confirmation du retour de Nico De Maeyer (Erasmus) le 18 décembre, ajoute le coach aischois. Il sera donc apte pour le premier match de la reprise, en janvier ".

Onhaye

Le deal est connu à Onhaye: une victoire le week-end et c’est congé en début de semaine. Lionel Brouwaeys ne revoyait ses joueurs que ce mercredi soir après le beau succès au Crossing Schaerbeek. "Mais rien de neuf à signaler", insiste le coach walhérois. Bastin et Poncelet restent indisponibles. "On a eu des résultats suite aux examens passés par Bastin, détaille le coach walhérois. Il doit absolument renforcer les muscles quadriceps au risque d’avoir systématiquement mal au genou. Je compte dessus pour la deuxième tour. Quant à Poncelet, c’est la bonne nouvelle, il a déjà enlevé son plâtre (cheville). Il est parti pour quatre semaines de revalidation. Si tout va bien, il sera aussi prêt pour la reprise."

Tamines

Retenu par le boulot, Julien Charlier n’était pas présent mardi, tout comme Gauthier Piret, touché à la cheville. "Mais ce dernier est suspendu pour notre match contre Braine, précise Tibor Balog. Il peut en profiter pour se soigner." Yacine Gahouchi est également suspendu. "On fera le point fin de semaine car j’avais quelques absents mardi, ajoute Tibor. Notamment des joueurs qui venaient de Bruxelles et qui ont été bloqués suite aux mesures de circulation liées à la victoire du Maroc. Mais hormis les deux suspendus, tout le monde devrait être disponible."

Couvin/Mariembourg

"Jaunis" pour la troisième fois à Aische, Davrichov et Murrone sont suspendus pour le déplacement au Crossing. Hallaert et Lebrun effectuent par contre leur retour dans un noyau que retrouve aussi Tom Sobry, enfin opérationnel. Blessé depuis une chute dans les escaliers, le gardien Vincent Eugène ne s’est pas entraîné mardi.

Série B

Ciney

Kersten, Henrotaux et Bukasa ont repris l’entraînement normalement mardi. "On verra pour dimanche à Herstal, explique David Maucq. Bukasa sera apte, je pense, mais Kersten, c’est encore trop tôt. Après sa fracture à l’épaule, il ne peut pas trop aller au contact. Pour Henrotaux, je pense aussi déjà au derby contre Rochefort la semaine suivante." Le coach cinacien tranchera ce jeudi soir après le match amical prévu contre le P1 d’Houffalize. "On alignera 22 joueurs de D3 et de P3, ajoute David. Ils joueront tous une mi-temps."

Si Jadot rentre de suspension dimanche, Mourade Mignon reste indisponible. "Le T3 l’a envoyé chez un spécialiste en Flandre, précise encore le coach. Il a un souci de cartilage au genou. "

Rochefort

Le leader, invaincu depuis cinq journées, recevra Raeren avec Max Lambert, qui rentre de suspension. Il croise Hicham Saïd, averti une troisième fois le week-end dernier.

Valentin Thomas et Jérôme Bertrand sont proches d’un retour dans le noyau et joueront avec l’équipe B, dimanche contre Gedinne.