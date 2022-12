Un premier trophée pour Louis Defrene

Un super-bilan pour les Rhisnois qui montent sur les deux premières marches du podium. "Louis et Nathan ont débuté ensemble voilà 6 ans. Ils participent à deux entraînements par semaine et progressent à grands pas sous les conseils de Patrick Thonnard. Ils ont été champions en P6 en 2020 et aujourd’hui ils évoluent dans l’équipe G en division 5. Lors de la neuvième journée, l’équipe a battu le leader TGV et Louis a remporté tous ses matches. Le quatuor revient à un point des Velainois et vise la montée en division 4. De temps en temps, Nathan et Louis évoluent aussi en P4, afin d’affronter des joueurs mieux classés pour continuer à grandir."