J’ai commencé à 8 ans, dans le club de St-Marc, où jouait mon papa. J’ai gravi les échelons et nous avons connu la régionale durant quatre saisons. J’ai cependant dû ranger la palette pour subir une opération de la hanche, en 2015. J’ai pu reprendre en P2 et, alors que j’étais encore classé C0, j’ai décroché l’or aux championnats provinciaux.

Pourquoi avoir alors quitté le club présidé par votre papa ?

Après 29 ans dans le club du village, j’ai répondu à l’invitation de Raphaël Henrot, qui me proposait un nouveau challenge en régionale, avec Malonne. On a enlevé le titre et nous sommes montés en nationale. Cette saison-là, je suis à nouveau monté sur la plus haute marche du podium en série C, aux provinciaux. J’ai aussi retrouvé une motivation, d’autant que mon fils Noan faisait ses débuts à St-Marc.

Après quatre saisons au Champ Ha, vous avez rejoint Andenne. Pour quelle raison ?

Je voulais, en fait, revenir à St-Marc, en provinciale. Mais Andenne m’a proposé de venir avec Noan, qui aurait davantage de possibilités, que ce soit en P2, en P1 ou même en régionale.

Et cette saison, vous avez le bonheur de jouer dans la même équipe en régionale. Quel sentiment cela vous procure-t-il ?

C’est une chouette expérience. C’est franchement gai, de jouer avec son fils. C’est un objectif que je visais, vu la progression de Noan. C’est une fierté pour moi, comme pour toute la famille. Malgré le fait que je ne suis pas en superforme, je mords sur ma chique. Noan est bien encadré et est très réceptif. Avec Raphaël Henrot, Sébastien Pire et Ethan Havelange, nous formons une belle équipe, qui vise le milieu du classement. À Don Bosco, alors que nous menions 7-5, Noan s’est battu pour s’imposer contre le quatrième joueur local, à la belle, et nous offrir le point. Il s’est jeté dans mes bras. Des moments qu’on aime partager.

Cette saison, Noan a quitté la structure provinciale. Pour quelle raison ?

Cela fait six ans qu’il était à la province. Avec neuf heures d’entraînement par semaine, les compétitions, les stages et les sélections, il saturait. Il n’avait quasiment plus de temps pour lui. Il garde toutefois des séances d’entraînement, vu que l’Aile Francophone lui propose de participer aux stages organisés durant les vacances scolaires. Il s’entraîne aussi une fois par semaine à Andenne et une fois à St-Marc.

Votre fille Alice a aussi opté pour le tennis de table. Comment y est-elle venue ?

Pendant la pandémie, elle jouait avec son frère, sur la table du salon. Repérée par les entraîneurs provinciaux, elle a déjà rejoint la structure et, tous les jeudis, je l’accompagne pour jouer le rôle de sparring. Lors de la deuxième phase du critérium national, elle a remporté ses deux premiers matches.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

D’abord, les deux titres provinciaux, en série C en 2016 et 2017. Je retiens aussi le doublé en vétéran 40, en simple et en double, avec Sébastien Pire, la saison dernière. Je n’oublie pas non plus la belle saison vécue en régionale avec Malonne et notre montée en nationale.