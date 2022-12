Padel: Une reconnaissance qui continue de diviser

Car s’il n’existe plus qu’une seule fédération au nord du pays, Padel by Tennis Vlaanderen, une scission persiste au sud. Après un constat d’échec de leur collaboration, AFT et AFP avaient en effet pris deux routes distinctes en novembre 2021, laissant aux joueurs le soin d’opter pour l’une, pour l’autre, voire pour les deux ailes.

"Le même conflit a existé en Flandre, mais il a très vite été réglé, concède Pierre Crevits, président de l’Association Francophone de Tennis, convaincu de la nécessité d’un développement complémentaire du tennis et du padel. Il y a un vrai noyau commun, tant d’un point de vue des joueurs que des clubs, et les chiffres montrent une augmentation parallèle du nombre d’affiliés tennis et padel." Heureuse d’avoir vu son dossier retenu par le Conseil supérieur des sports, l’AFT Padel se réjouit de poursuivre le développement du padel et pourra bientôt compter sur ses premiers subsides en tant que fédération reconnue. "Cela permettra d’appuyer la formation des animateurs, initiateurs et juges-arbitres, ainsi que la promotion du sport, auprès des jeunes et des dames en particulier", poursuit Céline Guissard à l’AFT Padel. La fédération n’oubliera pas non plus sa mission de soutien à ses premiers joueurs sous statut, pour renforcer la présence belge sur les circuits internationaux. "La FWB a reconnu une fédération, nous ne pouvons qu’inviter les joueurs à se rallier à celle-ci. Deux fédérations, c’est une situation qui n’est pas tenable, estime Samuel Deflandre, secrétaire général de l’AFT. Il en va de l’intérêt des joueurs." Des joueurs qui semblent éloignés de ces dissensions. "J’ai le sentiment qu’AFT ou AFP, ils s’en fichent. Ce qu’ils veulent, c’est jouer au padel", ajoute l’un des membres du comité de gestion de la fédération.

L’AFT Padel l’a rappelé hier: elle ne ferme aucune porte à un nouveau dialogue avec l’AFP. Pourtant, la deuxième aile évoque une réunification impossible. "Il est bien sûr préférable d’être uni, le padel est un sport de rassemblement. Mais nous n’avons jamais reçu de main tendue de l’AFT, affirme François André, président de l’Association Francophone de Padel. Nous espérions que le succès de nos pratiquants (NDLR: ils sont 6458 affiliés à l’AFP pour 6220 à l’AFT Padel) allait trouver écho auprès des décideurs. Nous sommes déçus, mais cela ne changera rien pour nos adhérents."

Pas découragée, l’AFP veut mettre l’accent sur le padel, elle qui organisera ses Masters du 10 au 18 décembre au Wolf Padel Park de La Louvière. "Avec retransmission des finales sur les chaînes de TV locales, souligne François André. Nous fonçons sur 2023 avec plus de force et de conviction qu’avant. Place au sportif !" Mais pas que, car l’AFP l’assure: après son échec devant le Conseil supérieur du sport, elle introduira un recours au Conseil d’État. Espérons que la réconciliation ne soit pas utopique car la jeune discipline, en plein essor, mérite assurément de ne voir des duels que sur ses courts.