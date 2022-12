Les Cinaciens ont pris les points dans leur bassin

En préambule, les Condrusiens avaient reçu l’équipe B d’Ostende, en Coupe de Belgique. "C’était une D3 et on était déforcés ce jour-là. Il nous manquait des éléments d’expérience. On s’était pris une bonne grosse défaite, sourit l’entraîneur, qui encadre un noyau encore rajeuni. Quatre ex-joueurs de notre équipe U17 sont montés chez nous et on est rarement au complet. On se retrouve bien souvent à onze, alors qu’on peut inscrire jusqu’à treize noms sur la feuille. Et ce sont souvent les plus expérimentés qui se blessent. Figurer au 4e rang, ex aequo avec Ensival, ce n’est donc pas si mal. Si on termine là, je serai déjà très content. D’autant que cela risque d’être plus compliqué au 2e tour, avec autant de matchs en déplacement. Oui, il y aura encore un système de play-off. Pas pour la montée, en ce qui nous concerne. Mais on pourrait, comme la saison dernière, affronter le 4e ou le 5e de l’autre série, pour accrocher une 7e ou 9e place au général."

Chez les jeunes, les U17 ont également disputé quelques rencontres durant cette première partie de campagne. "En termes de résultats, c’est difficile pour eux, car ils ont accueilli des joueurs qui pourraient encore évoluer en U15. Et, pour beaucoup d’entre eux, c’est une première saison. Je pense qu’ils ont décroché une victoire à domicile. Enfin, nous alignons aussi une formation en U13. Mais là, cela s’organise via des petits tournois. Quatre clubs en proposeront un, cette année. Et il s’agit également d’un mix, avec des U13 et des U11", conclut l’ex-secrétaire et joueur du club. "Réintégrer l’équipe, c’est compliqué. Je me suis blessé il y a trois ans. Je m’implique donc autrement."