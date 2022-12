Leleu: « Je suis un Rochefortois de cœur »

« Un plaisir de jouer pour Rochefort »

Arrivé au club en 2018, le joueur rochefortois ne cache pas son affection pour son club, malgré le manque de temps de jeu. "Je vis une saison un peu plus compliquée avec moins de temps de jeu, mais c’est comme ça. Je continue à travailler. Je fais mon maximum. Dès qu’on fait appel à moi, j’essaye de me donner à 200%. C’est un plaisir de pouvoir jouer pour Rochefort et de prester sur cette pelouse. Aujourd’hui, c’est encore une preuve que je suis un Rochefortois de cœur", déclare Leleu, dernier rescapé du club, avant la fusion.