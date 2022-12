Le parcours parfait de Jonathan Mulolo

Pour cela, dans la compétition solo, il a quand même dû se farcir un Portugais, un Espagnol et un Italien dans la phase de poules (tous trois battus sur ippon, avant la limite donc) tandis qu’il écartait un solide Danois en quart de finale sur waza-ari à l’issue du temps réglementaire. "J’ai alors bénéficié d’un forfait de mon adversaire en demi-finale pour atteindre directement la finale, un avantage autant qu’un inconvénient, relève le champion d’Europe de Shotokan. Car les demi-finales et finale s’enchaînent directement et mon adversaire, un junior hongrois qui avait créé la surprise face à plusieurs seniors, arrivait bien lancé." L’expérience du Namurois parle malgré tout. "Lors des trois minutes que dure la finale, il faut inscrire deux ippons pour gagner avant la limite, et non plus un seul. J’ai donc préféré gérer le combat en observant mon adversaire pour finalement m’imposer d’un ippon à un waza-ari. Comme en équipe nationale, où je suis le plus âgé de la bande (NDLR: à 28 ans…), je pense que l’expérience a fait la différence. Avec la Belgique, on a bien assuré. Le travail collectif a fait la différence, dommage d’échouer de si peu face au Portugal qui allie aussi jeunesse et expérience. " Notons quand même au passage qu’en éliminant le Pays de Galles, puis le Danemark et l’Italie avec la Belgique, Jonathan Mulolo avait remporté chacun de ses combats par… ippon. Un fameux parcours malgré une blessure récente. "Je me suis blessé après le Mondial à Liverpool en septembre et, en dépit d’une gêne toujours présente, j’ai veillé à bien gérer les combats de dimanche en travaillant l’observation et le bon timing pour attaquer, détaille encore ce diplômé des universités de Namur et de Laval au Canada, consultant chez Deloitte. Et je vois aussi la suite de ma carrière sportive comme cela, sans me mettre la pression et en me fixant des objectifs selon les opportunités que me laissera ma carrière professionnelle. Depuis que notre salle familiale est ouverte à Wierde, j’aide aussi mon père dans la gestion marketing et sportive, en donnant des cours. Les priorités changent donc petit à petit dans ma vie. Les prochains objectifs sportifs seront de garder ma place en style shotokan avec l’équipe nationale, peut-être de viser le Mondial tous styles à Tokyo." En attendant l’open de Paris (WKF) en janvier, le championnat de Belgique en février et le championnat d’Europe JKA en avril resteront des dates à cocher à l’agenda du champion namurois.