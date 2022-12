Le derby pour le Black

Après un premier derby concédé face à Mazy la semaine dernière, le Black Star Gembloux retrouvait le RBB Gembloux ce vendredi avec la volonté de renverser la tendance. Chose faite pour les hommes de Jérôme Hecq qui s’imposent dans ce nouveau derby (68-46). " La différence avec la semaine dernière a été l’application et le respect des consignes, explique le mentor. Nous avons fait preuve d’une belle prestation défensive collective, ce qui nous a permis de faire des interceptions et de partir en contre-attaques. Les joueurs ont par ailleurs bien assuré offensivement, avec une mention spéciale pour Loup Winand, auteur de 23 points. J’espère pouvoir garder la même mouvance pour le second tour, après un premier tour en demi-teinte ".