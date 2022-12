Lancement de la « Tournée des Corridas » à Beauraing

Sur la petite distance, le régional de l’épreuve s’impose. Mathias Anciaux, un des poulains de Frédérick Hardenne, décide de tester un peu sa vitesse. Le résultat est concluant puisqu’il termine avec 34 secondes d’avance sur le triathlète, Sindbad Léonard. François Willemart termine sur la troisième marche du podium. "Après une accélération de deux coureurs dans la première bosse, je décide de prendre les choses en mains. Je parviens à conserver mon avance et l’augmenter sur la fin du parcours pour finalement terminer en solitaire", précise Mathias.

Chez les dames, après un petit égarement la semaine dernière lors du Trail la Houroise, qui lui a coûté sa place sur le podium, Emmanuelle Sion s’adjuge la victoire devant une sérieuse candidate à la victoire, Charline D’Orchymont. Émilie Libert s’empare de la troisième place. "Le démarrage est assez rapide sur les 700 mètres de ligne droite. On forme un trio avec Charline et Émilie et on reste ensemble durant la course. Ce n’est que dans le dernier kilomètre que je parviens à me détacher", souligne Emmanuelle, surprise de devancer la concurrence.

Trente-trois minutes tout pile, tout rond, c’est le chrono de Firmin Masset, victorieux sur le 10 kilomètres, devant Maxime Demars et Valentin Gillaux. "Un coureur décide de partir très très rapidement sur le premier kilomètre. Je suis avec Maxime et nous décidons de ne pas le suivre et de le laisser revenir au train. A la fin de la première boucle de 2,5 kilomètres, nous le récupérons. Je prends la poudre d’escampette et je creuse petit à petit l’écart sur Maxime. Les sensations sont au rendez-vous et je finis avec une grosse minute d’avance", ajoute le vainqueur.

Ce n’est pas une minute, mais bien quasiment deux qui séparent la première et la deuxième dame sur cette même distance. Alizée Fourquet boucle les quatre boucles avec une belle avance sur Céline Bihain. Fiona Kairet termine troisième.

La prochaine manche de la Tournée des Corridas, c’est déjà ce samedi, à Onhaye, avant la manche de Tellin, une semaine plus tard.