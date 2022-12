La Corrida d’Andenne, un incontournable

La Corrida d’Andenne devient, année après année, un des gros rendez-vous de la saison hivernale. L’épreuve réunit 865 athlètes pour cette 7e édition, tous venus pour tenter de faire un meilleur chrono que l’an dernier, obtenir un temps de référence sur des parcours plats et homologués de 5 ou 10 kilomètres, ou tout simplement viser la victoire. Le départ, commun aux deux distances, est donné et est très rapide. Les 10 hommes en tête tournent en moins de trois minutes au kilomètre. Le peloton en tête se scinde au bout de trois bornes. En tête, on retrouve Romain Paul, Dorian Fintollini, tous les deux inscrits sur la longue distance, mais également Sébastien Fauconnier et Thomas Van Der Kaa, sur le 5 kilomètres. Un homme semble au-dessus du lot, Tancrède Crickillon, qui impose le rythme. Au bout des cinq kilomètres, Sébastien franchit la ligne en 14.33, trois secondes de moins que Thomas Van Der Kaa. Florian Howet complète le podium. "Je venais pour faire moins de 15 minutes. Finalement, je parviens à mettre mon cerveau sur" off "et tout donner pour accrocher la tête de course. Quand le peloton se scinde, je décide de faire l’effort pour rattraper la tête, et l’effort paye. Ravi de cette seconde place, derrière un ami d’entraînement", commente Thomas. Comme une semaine plus tôt à la Corrida de Namur, Elisa Vancolen confirme sa bonne forme du moment en devançant Aline Gérardy de 42 secondes, et Pauline Detournay de près d’une minute. "Je visais un bon chrono sur 5 kilomètres et me rapprocher des 18 minutes. Finalement, 17.41, c’est extra. Je parviens à prendre de plus en plus confiance en mes capacités et à titiller les 3,30 minutes au kilomètre", raconte la jeune athlète du CSDyle.