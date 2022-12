La bonne opération pour Ohey et Faulx

Pour sa part, Profondeville est monté deux fois sur le parquet avec au bout du compte une victoire (69-61) contre Ciney suivie d’une défaite (50-64) contre Andenne. "Face à Ciney explique le mentor profondevillois Kevin Cassart on a d’abord joué un peu en dents de scie avant de performer à la reprise. L’essentiel était de l’emporter. et de poursuivre Ce ne fut pas pareil face à Andenne qui s’est montré agressif en défense".

De son côté, Faulx a remporté un deuxième succès avec la venue de Loyers (65-57). Ce qui n’est pas pour déplaire à son coach Alain Alexis. "Ce samedi j’ai vu des guerriers qui en voulaient souligne ce dernier Ce fut une belle prestation tant en défense qu’en attaque. Après des échanges équilibrés, en jouant plus juste, on a pu accélérer et opéré la différence lors du dernier quart. Je dirai, une victoire importante en vue du maintien".