VIDEO | Gros plateau au Maredret Night Trail

Erreur de parcours

Après une victoire lors de la première édition et une seconde place l’an dernier, Sylvain Clarenne renoue avec la plus haute marche du podium, un peu "sans faire exprès". À quelques centaines de mètres de la ligne d’arrivée, le leader, Florent Lomba, est mal aiguillé. Il perd de précieuses secondes qu’il ne parvient pas à récupérer, au profit de Sylvain. "Cela se joue finalement au sprint jusqu’à l’arrivée. Il faut dire que les écarts n’ont jamais été très grands. J’ai pu garder le leader en point de mire durant toute la course", précise Sylvain, rejoint sur la plus haute marche du podium par son épouse, Joëlle Maufort, qui s’impose chez les dames sur le 8 kilomètres également. "Nous n’étions pas forcément très motivés et avons hésité à faire le déplacement, mais je pense que nous avons bien fait", s’amuse-t-elle. Florent Lomba et Guillaume Roels, tout comme Laurence Roland et Valentine Grolet ont complété leur podium respectif.

Côte à côte

Le plateau est assez relevé et les participants impatients d’en découdre sur la plus longue distance de 18 kilomètres. Les vainqueurs de l’an dernier, Johan Goubau et Jennifer Mahin, sont de la partie. Un petit groupe s’isole assez rapidement en tête, avec notamment Rémy Bastien, l’athlète Biotrail, Adrien Dewandre, mais également Johan et encore Diego Cadelli, rarement sur les compétitions sportives, mais toujours très en forme. Johan et Diego finissent par creuser petit à petit l’écart sur leurs concurrents pour finalement franchir la ligne d’arrivée côte à côte. "Diego s’entraîne fort et quand il met un dossard, c’est rarement pour enfiler des perles, on l’a vu au Namuraid cette année où il était en équipe avec Victor Alexandre", rappelle Johan. L’intéressé rétorque: "il est vrai que je ne fais pas beaucoup de compétitions mais ma compagne avait envie de participer et m’a un peu poussé à être de la partie. J’ai apprécié, notamment la fin, assez technique", complète Diego. Adrien Dewandre rejoint la ligne d’arrivée à la troisième place.

Jennifer ne fait qu’une bouchée de ses concurrentes, pourtant redoutables. Elle s’impose avec quatre minutes d’avance sur Elodie Urbain et la triathlète Maya De Backer. "Contente de ma course et de mon chrono puisque j’améliore le temps de l’an dernier de près de neuf minutes, malgré la technicité du tracé et la boue", clôture-t-elle.