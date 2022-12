Dils: « Une année d’apprentissage » à Aische

En provenance de Meux, Antoine Dils n’a pas encore eu énormément de temps de jeu mais petit à petit, il grappille les minutes: " Mon but, c’était d’intégrer progressivement le noyau de D3 et c’est le cas ces dernières semaines. Je joue en général en 9 et lors de mes dernières entrées, je me suis positionné aux côtés de Meyric Catinus (samedi), étant donné qu’on joue à présent en 3-5-2. Mais cela peut être aussi aux côtés de Laurent (Dethier). Je suis toujours en apprentissage mais je me sens de mieux en mieux tant sur le terrain qu’au sein de ce groupe très soudé . "