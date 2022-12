Classement des buteurs de P2: Wauthy, Baudaux, Magis et Gilsoul claquent 14 goals à eux quatre

En série A, un quadruplé est aussi à relever, celui du Rhisnois – de retour en tête du classement suite à cette belle performance – Bastien Gilsoul. Le "Rhino" en a planté quatre face à Naninne (victoire 7-0 de Rhisnes). Il devance le Sauvenièrois Bryan De Groote d’une longueur (15 goals), lequel a réussi un nouveau doublé avec les "Wawas". Le podium est complété par Nicolas Herbiniat (FCO Namur, +1) et qui a retrouvé le chemin des filets avec les "Olympiens".

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la quinzième journée de championnat:

P2A

16 buts

Gilsoul (Rhisnes)

15 buts

De Groote (Sauvenière)

12 buts

Herbiniat (FCO Namur)

11 buts

Laurent (Bossière-Gembloux), Reins (Rhisnes)

10 buts

Marion (Wépion)

8 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée), B. Adam et Leruth (Ligny), Hannecart (Naninne)

7 buts

Deheneffe (Malonne)

6 buts

Gillard et Gourmet (Aische B), Baugniet (Naninne), Doupagne et Duchêne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), Harrad et Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Lultz (Bossière-Gembloux), Rossini (FCO Namur), Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Leocata (Lustin), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard (Bossière-Gembloux), El Kouchaii (FCO Namur), Camara et Fall (Jambes), Charpentier (Ligny), Notte (Lustin), Craps (Malonne), Joine (Rhisnes)

3 buts

Sabbe (Bossière-Gembloux), Van Achter (Éghezée), Beguin, Genard et Longin (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro et Gondry (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Rihoux (Rhisnes), Guillaume (Sauvenière), Miler (Wépion)

2 buts

Ferrante (Aische B), Quandt et Tallier (Bossière-Gembloux), Gys, Moureaux, Perez Avial et Thierens (Éghezée), J. Corvo et Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Depireux (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. et R. Blavier, Delitte et Pirard (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Herbay, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), Bower, François et Henrion (Sauvenière)

P2B

20 buts

Magis (Pondrôme)

18 buts

Wauthy (Rochefort B)

16 buts

Baudaux (Pesche)

15 buts

Collin (Rochefort B)

14 buts

Patrick Nama (Anhée)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves)

10 buts

Bridoux (Schaltin)

9 buts

Hassani (Gedinne), Koné (Havelange)

8 buts

Ar. Bodart (Onhaye B), Fadeux (Pondrôme), Servais (Surice)

7 buts

Descarpentries (Bioul), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Collinet (Surice), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Brouir, Huet et Labar (Assesse), Helson (Bioul), Nkoue (Tarcienne)

5 buts

A. Dubucq et Martin (Anhée), A. Delcourt (Bioul), Giglio, Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme), Piérard (Rochefort B)

4 buts

V. Dubois (Anhée), Becheker (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Demarcin (Gesves), Steeno (Onhaye B), Gigot (Pesche), Antoine, F. Baudoin et Rochette (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

Beguin et De Maglie (Anhée), Dunesme et Lincé (Bioul), Gilsoul, G. Hardy, Latini et Leroy (Flavion-Morialmé B), Nguea Edimo (Gesves), Coene et Van Crombruggen (Havelange), Durieux (Pesche), Ezzeroual, Gjorgjijevski et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Guilleaume et Mullens (Schaltin), Dumont (Surice)

2 buts

Y. Dubucq, Frérotte, Hosselet et Joaris (Anhée), Blasutto, Hermant et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), Antonio Cristovao et Ruyssen (Flavion-Morialmé B), T. Collard et M. Sohy (Gedinne), Bastin, Julien, Nicolas et Suray (Gesves), Nzadi et Tamakloe (Molignée), Betsem, Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Duriau et Hassani (Pondrôme), M. Brilot et Kamba (Rochefort B), Otte (Schaltin), Hainaut, Lecoyer et Magotteaux (Surice)