Arquet toujours aussi connecté

Dimanche, le 4-0 avait ceci de plus qu’il a permis à Arquet de reprendre le leadership du championnat, dont Loyers s’était emparé seul depuis sa victoire dans le duel communal qui avait valu aux Loyersois la première tranche. En repassant en tête pile à mi-parcours, les troupes de Denis Sulejman coiffent le titre de champion d’automne. Sans susciter l’exaltation du gardien. "Tant mieux pour nous mais, personnellement, je ne porte guère attention à cela, poursuit un Florent Gillet très posé. Certes, c’est toujours mieux pour la confiance et cela permet de vivre des entraînements encore plus gais en semaine. Cependant, comme depuis le début, on y va match par match. Et le championnat est loin d’être fini."

Justement, comment Arquet aimerait-il le voir se terminer ? "Si on peut être champion, on le fera. Mais ce qui est bien, c’est que ce n’est pas l’objectif, assure Florent. Donc, il n’y a pas de pression. Monter, c’est une ambition que le club s’est fixé dans les trois ans. Bien sûr, cela se passe très bien jusqu’ici et on ne va certainement pas lever le pied. Mais visons d’abord le tour final. Et ça, c’est bien parti." Les Vedrinois envisageraient-ils de le sécuriser en empochant une prochaine tranche ? Le portier nuance. "Ça n’intéresse pas le coach de gagner une tranche si c’est pour ensuite nous voir baisser de régime. Ce qu’il veut, c’est que nous soyons réguliers tout au long de la saison. "

De régularité, Arquet en fait preuve depuis maintenant deux saisons, lui qui a survolé sa série de P2 pour retrouver cette année l’élite provinciale. Avec peu de changements dans les résultats et dans le noyau. "Après le titre en P2, si on joue les premières places en P1, c’est que les bases étaient déjà là. Le noyau bouge peu, c’est l’idéal. Denis a imposé ses règles en demandant qu’on le laisse tranquille pour s’occuper du sportif. Et il a bien ciblé ses transferts, qui se sont tout de suite fondus dans l’équipe. Denis sait très bien gérer un groupe. Sa force, c’est de savoir faire passer son message." Une force qui devient celle des joueurs: "Comme à Loyers, c’est la cohésion de notre groupe qui fait la différence." Elle permet en tout cas au dernier rempart de 29 ans de vivre sa meilleure saison en P1, lui qui y était dernièrement passé avec Naninne, avant de migrer à Andenne. "Je suis plus calme, plus posé et plus réfléchi, c’est la première fois que je joue dans cet état d’esprit en P1."