Carte jaune: Cappelle.

Carte rouge: Gauchet.

Buts: Sprimont (1-0, 7e), Sevrin (1-1, 26e).

EVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin, Ciobanu, Yusufi, Horion, Monteleone (91e Angelicchio), Sprimont, Ntwali (48e Boujabout), Melery, Périlleux.

CHEVETOGNE: Gauchet, Sevrin (84e Servais), De Bona, Santarossa (90e Dubois), L.Minon, P.Minon, Cowez, Desille, Ergot (67e Simon), Pierard, Cappelle.

Ces deux équipes n’ont déjà plus à tergiverser. Il faut aller chercher les points. Pour ce match, un arbitre et deux autres à désigner ! Chevetogne est de suite dans la partie. Mais sur le premier contre, Sprimont trompe Gauchet. Les "Rouches" combinent bien, mais à la conclusion, ils sont aux abonnés absents. Mais ils se rebiffent et égalisent sur une toute bonne reprise de Sevrin. Avec Desille comme plaque tournante, Chevetogne se montre aussi, si pas plus dangereux que son vis-à-vis. Les "Bleus" peinent sur les seconds ballons. Pour une intervention en dehors de son rectangle, le gardien Gauchet prend la "rouge" et est remplacé par De Bona entre les perches.

Dès la reprise, Périlleux place un envoi à l’extérieur du piquet. Avant que les "Rouches" n’en remettent une bonne couche. P.Minon a bientôt le but au bout du pied. Il n’y manque qu’une pointure en plus. Simon hérite à son tour d’une occasion plus difficile à louper qu’à mettre au fond. Puis d’une autre du même gabarit. Chevetogne vient de passer, une fois encore, à côté de la caisse.

"Si à 1-0, l'arbitre nous accorde un penalty flagrant, le match change de physionomie, confiait Olivier Cauz. Le petit point que nous récoltons aujourd’hui n’est qu’un petit bol d’air, mais c’est mieux que rien. Nous avons manqué de présence à certains moments."

"Chaque semaine, il nous tombe une tuile sur la tête, ajoutait son collègue, Diluzolélé. Aujourd’hui, notre gardien sort en catastrophe en dehors de son rectangle et commet la faute. C’est l’exclusion. Mais à 10 contre 11, nous avons continué à mettre la pression, en faisant preuve de grande solidarité et d’envie."