Tout était dit au repos

Carte Jaune: Mohimont.

Buts: Wauquaire (1-0, 5e), S. Sacré (2-0, 10e ; 4-0, 33e ; 5-0, 38e), Guidon (3-0, 12e ; 6-0, 75e), Leclercq (6-1, 80e ; 6-2, 90e), S. Pirson (7-2, 93e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove (75e Mallotteaux), S. Pirson, G. Pirson, S. Sacré, K. Sacré, Quertinmont (34e Preudhomme), Guidon, Camara (63e Lakhouil), Vasseur, Wauquaire (55e Lorent), Collard.

HAVERSIN: Gérard, Gonset (65e Corhay), Turmine, Michel, Pellegrino (46e Galer), Koné, Sibilano, Piraux, Mohimont, Leclercq, Struvay (38e Thonon).

Comme le souligne le coach fernelmontois Benjamin Joine, le principal était de renouer avec le succès. Si Haversin dessinait les premières actions offensives, très vite Fernelmont imposait significativement ses vues d’un 5-0 au repos suite aux réalisations de Julien Wauquaire, Sébastien Sacré (3) et Erwin Guidon.

"Il est certain qu’avec le 5-0 du repos, il était plus difficile de rester concentré", admettait Benjamin Joine. Dès la reprise, la tendance s’inversait quelque peu avec cette fois des Cinaciens plus volontaires qui mettaient la défense visitée en difficulté à plusieurs reprises. "On doit retrouver un bloc", criait alors le coach local. Pourtant, c’était bien 6-0 à la 75e par Guidon. Cinq minutes plus tard, Leclercq convertissait un penalty. Le même joueur, très en vue, récidivait à la 90e pour porter le score à 6-2. Un score qui passait à 7 buts à 2 lorsque Simon Pirson clôturait la série des Coalisés.

Pour les Hesbignons, la mission était remplie même si, après la pause, on pouvait faire mieux. "Il fallait prendre ce match avec de l’envie, ce qui n’a pas été le cas en première période, regrettait le capitaine visiteur Maxence Mohimont. Après une gueulante à la pause, on a bien réagi. Mais ce n’est pas la première fois qu’on encaisse un score aussi lourd." À Fernelmont, la fin du premier tour est réussie.