Flawinne B 9 - Mazy B 1

Calabro et Filée donnaient un avantage de deux buts aux Namurois. Cléda scellait la première période d’un 3e but. Les "Jaune et Noir" empilaient à la reprise via Cleda (2), Calabro, Warègne, Siscot et Jeanbaptiste. Delain sauvait l’honneur des "Marbriers".

Malonne 0 - Temploux 1

Les pensionnaires du Champ Ha avaient l’occasion d’ouvrir le score, mais l’envoi de Maladry heurtait la latte. Les visiteurs prenaient l’ascendant à la reprise. À la 63e, l’envoi de Dellaquila heurtait à son tour la barre. À la 86e, une faute sur Van Mol dans le rectangle permettait à Cambier d’offrir 3 points précieux aux hommes de Benjamin Mazy.

Onoz 2 - Wépion B 1

Privé de gardien, Onoz alignait Balou Revillod entre les perches. Les visités menaient au repos, sur des buts de Laurent et Tudisca. Les Namurois reprenaient espoir à la 65e, sur un penalty réussi par Talesine. Les hommes de Julien Thoron loupaient les possibilités de prendre un point par la suite.

Profondeville 4-Namêche 2

Les "Carriers" ouvraient les hostilités par Sabri. Les Mosans inversaient la tendance avant le repos, sur un penalty de Humblet et une rose de Van Hee. Mercier remettait Namêche en selle dès la 58e. Noël et l’inévitable Smeesters offraient un beau succès à leur coach Vincent De Ketelaere.

Jambes 5 - Sauvenière 3

Les "Bleus" ouvrent le score via Fichera. Les "Wawas" égalisent via François. Guillaume et Vanderstappen réussissent le break. Renier remet les Gembloutois en vue de l’égalisation. Celle-ci s’éloigne quand Segat signe le 4-2. Renier, pour les visiteurs, et Willems, pour les Jambois, alimentent une dernière fois le marquoir.

Salzinnes 4 - Moustier 10

Les "Zèbres" mènent 0-4 après 25 minutes, via Nantel, Dricot, O. Passani et Pierrard. Granville adoucit le score. Avant la pause, Ledoux rend aux Sambriens 4 buts d’avance. Le marquoir s’affole à la reprise, via Nantel (3), Paris, O. Passani pour les Sambriens, Granville, Tandnachdit et Beache pour les Namurois.

Wartet 7 – Emines B 0

Les Dolomiens se sont imposés facilement. À la pause, le marquoir indiquait 4-0, avec des buts partagés entre Roos et P. Thiry. Au second acte, Warnant (2) et Thiry clôturaient le score.