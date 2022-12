PROFONDEVILLE: Degey 14, Gruslin 19, Delvaux 8 (2x3), Herquin 3, Garot 5, Tillieux, Despeghel 4, Guns 3, Tintillier, Mouchart 3 (1x3)

Face à des Nivellois en quête de succès, les Namurois sont malmenés d’entrée de jeu mais s’accrochent pour ne concéder que deux points à la 10e: 17-15. À la peine défensivement face aux artilleurs locaux, Profondeville subit le jeu et l’écart s’accroît en vue du repos: 34-24.

La situation s’aggrave un peu plus à la reprise et le match bascule en quelques minutes avec une fois encore une grosse réussite à distance des visités qui prennent jusqu’à 20 points d’avance à 50-30 puis 53-37 à la demi-heure. Certes les Profondevillois ont une timide réaction pour revenir à 59-48 mais Nivelles repart de plus belle: 79-57.