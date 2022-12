"Notre adversaire s’est présenté avec 6 joueuses, pointe le coach falsitombien, Alain Alexis. Il fallait ne pas se faire surprendre, et ça été le cas."

Même discours pour Amory Cleymans et Natoye qui ont remporté largement leur duel à Maillen (24-97). "Une prestation sérieuse et appliquée dans un déplacement que je redoutais, souligne le coach condrusien. Je suis content de la tournure de la partie." Pour le Mosa Jambes, il a fallu un peu plus de temps pour que les filles de Florent Seidoff fassent le break (60-71). "Au repos, Ohey, une belle équipe de P2, toujours invaincue dans sa série, menait toujours d’un point, souligne le coach jambois. Puis, petit à petit, nous sommes parvenus à les faire craquer. Au tour suivant, ça sera une autre paire de manches, avec la P1 de Loyers."

Loyers deux fois

Des Loyersoises, qui se sont imposés ce dimanche matin à Marche (43-61). "Une belle victoire avec un noyau réduit à 8 filles, résume le mentor des" Rouges ", Stéphane Dehasse. Une bonne continuité de notre victoire de mercredi soir à Malonne. C’est de bon augure pour la suite avec un adversaire abordable."

Dans le duel des P2, c’est aussi l’équipe de Loyers qui se qualifie face à la jeune équipe boninnoise de Kévin Beaufays. Les "Rouges" s’imposent 61-51. Dans le choc Malonne-Boninne, les "Jaunes" ont mis 20 minutes pour se mettre en route et sortir une deuxième mi-temps pratiquement parfaite (16-43 sur les deux derniers quarts) pour se qualifier, 53-70 .

"On subissait le jeu malonnois en première période avant d’imposer le notre et faire craquer l’adversaire dans le dernier quart !", raconte la coach boninnoise, Mélanie Le Trequesser.

Belgrade sans autre solution

Le duel Belgrade-La Plante n’a malheureusement pas eu lieu suite à une hécatombe de blessures chez les Belgradoises. "C’est la mort dans l’âme que nous avons dû renoncer à jouer, avoue le coach Dominique Mauroy. Plus de 6 blessées avec des entorses à la cheville, au pouce, une fracture du métacarpe ainsi qu’une joueuse blessée depuis septembre. Sur un noyau de 13, il restait 5 éléments valides le week-end dernier à Namur et nous étions 6 à l’entraînement de mercredi. Nous n’avons pas la possibilité de puiser dans des équipes de jeunes, ni dans une P2 ou R2. En accord avec l’équipe et le comité, j’ai donc décidé de déclarer forfait."