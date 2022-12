Ohey se joue du Condrusien

Loyers 9 – U. Dinant. 0

Les visiteurs n’ont rien su faire face aux Loyersois qui ont maîtrisé son match du début à la fin. Les buteurs sont: Flamant (2), Salihu, Hontoir (3), Limet (2) et Bassani.

Boninne 3 – Bioul 3

Boninne commence bien son match mais Bioul profite des contres pour faire mal aux Boninnois. Leonard fait 0-1 à la 34e. Robat double la mise avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Boninne change de mentalité et pousse pour revenir au score. Coulun réduit l’écart à la 66e minute. Coulon s’offre ensuite un doublé sur un corner rentrant à la 74e minute. Bioul souffre et n’arrive pas à ressortir le ballon ce qui permet à Masper de faire 3-2 à 10 minutes du terme. Bioul profite d’une main dans la surface pour se voir octroyer un penalty. Leonard égalise juste avant le coup de sifflet final.

Faulx 0 – Ciney 1

Faulx se procure plusieurs occasions pour mener mais manque de réalisme. Godefroid fait 0-1 sur penalty à la demi-heure. En seconde période, Faulx pousse pour égaliser mais sans succès, le score ne bougera plus.

Miécret 3 – Sclayn 2

Une erreur défensive de Miécret permet à Lombet de donner l’avantage aux siens au quart d’heure de jeu. Dans le second acte, Miécret prend le jeu à son compte et égalise logiquement par Dumont à la 60e. Lombet permet aux siens de reprendre les commandes dans la foulée. Miécret sent que Sclayn baisse en intensité et pousse, Vierdeels égalise à la 70e. En fin de match, Taton offre les trois points à son équipe sur corner.

Bois-de-Villers 5 – Assesse 2

Les deux équipes débutent bien et le match est équilibré. Il faut attendre la demi-heure pour que Tasiaux profite d’un ballon mal dégagé pour faire 1-0. Delcroix double la mise dans la foulée. Assesse se reprend et Hanon réduit l’écart à la 36e.

Dès la reprise, Tasiaux s’offre un doublé. Dans le dernier quart d’heure, Lemoine creuse l’écart, Gajdzis fait 4-2 dans la foulée. Thirion tue tout suspense en fin de rencontre.