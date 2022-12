(17-25, 14-25, 21-25)

Le déplacement à la Shape N Go Arena s’annonçait périlleux pour les Namuroises. Elles l’auront géré de maîtresse façon. "Les joueuses ont été hyperconcentrées et ont bien négocié les moments clés de chaque set. C’est un super-résultat, quand on sait que nos adversaires directs avaient perdu des plumes là-bas", signale Dominique Colin, qui avoue s’être pourtant énervé, lors de l’ultime entraînement du vendredi. "Je trouvais qu’elles n’étaient pas assez à leur affaire. C’était trop mou."

Il n’en restait rien le lendemain. "À 6-5 au premier set, on s’est envolé sur deux positions, avec de bons services de Lucie Rousselin et de Valérie El Houssine. Dans le suivant, c’est Morgane qui nous a amenés à 10-0 via ses services. Puis qui a inversé la tendance au troisième, le marquoir passant de 14-12 à 15-19, alors qu’on avait été malmenés au début. Elle a aussi donné de bons ballons à nos centrales, Sophie Pirlot et Lucie Rousselin. Mais il n’y a vraiment personne à retirer du lot. Louise Staquet, par exemple, a été au sommet de son art dans ses attaques, en alternant force et finesse. Et Zoé Lo Guasto a été impeccable en défense. De manière générale, on voulait surtout verrouiller leur grande opposite Corinne Léonard et leur ailière Clara Naticchi et on y est bien parvenu", conclut le coach. Son équipe enchaînera (samedi à 21 h) avec la venue de Waremme, qui a remporté 3-2 le match au sommet face à Limal.

Chaumont – Gembloux

(21-25, 25-23, 14-25, 16-25)

Les Gembloutoises ont renoué avec une victoire qui les boudait depuis leur déplacement à Riemst, début octobre. "Elle fait du bien à tout le monde, y compris à moi car je me posais aussi des questions", relève Audry Frankart, qui continue à mettre son équipe en place, avec le noyau à sa disposition. "Et il y a moyen de faire de bonnes choses, même contre les grosses formations. On y est d’ailleurs déjà arrivés, même si le succès n’était pas au bout. Mais ce week-end, je voulais vraiment qu’on l’emporte, face à une des plus faibles oppositions francophones de la série. Encore fallait-il produire un jeu de qualité sur le terrain et c’est ce qu’on a fait. Collectivement et avec intelligence, sans trop forcer mais en attendant les fautes d’un adversaire dont la réception n’était pas toujours précise. De notre côté, on est toujours privés de notre seconde passeuse, ce qui est embêtant, mais j’ai quelques solutions sur le banc, au cas où on craquerait en réception", précise le coach des "Coutelières", qui boucleront leur premier tour à domicile, contre Tchalou B, le 17 décembre.