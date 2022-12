Naninne B 6 - Leuze B 2

Les "Mauves" de Marc Hager réalisent une excellente première période et mènent 0-4 après 25 minutes sur des buts de Draye (2), Lefèvre et De Bischop. À la reprise, les Namurois lèvent le pied et les Rouge et Noir en profitent pour sauver l’honneur par Van Clève à la 77e. Draye recreuse l’écart mais Deleuze sur penalty insiste. À la 89e, le dernier but de Wintquin scelle le score.

Natoye 0 - Ohey B 0 arr.

Le duel se passait bien jusqu’à la 43e. Un joueur visité, au sol, reçoit alors trois violents coups de pied dans le visage, de la part d’un adversaire. L’ambulance est appelée, puis la police, le football se transformant en combat de boxe. David Brasselet, le coach visité et arbitre, a stoppé de suite la partie. Suite au C.P.

Mazy 3 - Gesves B 5

Les Gesvois de Serge Jassogne ont renoué avec la victoire. Au but de Jonette, les "Marbriers" répliquaient doublement via Van Decandelaere et Van Tielen. Juste avant la pause, Mary, sur penalty, rétablissait la parité. Dès la 47e, Franchimont remettaient les "Bleus" aux commandes. B. et R. Coppens et Mbulabo faisaient tomber les trois points dans l’escarcelle visiteuse.

Yvoir 3 - Boninne B 1

Les Mosans loupaient un penalty tiré par Scaillet, avant d’encaisser un but de Roosen. La reprise était meilleure pour les protégés de Damien Wilmotte, grâce à un doublé de Machiels. La rose de Sobkow, dans les arrêts de jeu, entérinait le succès visité.

Schaltin 4 - Eghezée B 4

Les "Mauves" continuent d’étonner positivement. Au but de Baye, les hommes de Pascal Fermine répliquaient via Leclercq et Charlier. Les Hesbignons reprenaient l’avance avant le café, sur des buts de Thibaut Demaerschalk et Dave. À la 56e, Jaumotte creusait l’écart. Les jeunes Schaltinois arrachaient un point grâce à un doublé de Renier.

Taviers 3 - Fernelmont 5

Les Coalisés prenaient l’avance sur un penalty de Campine. Philippart, puis Collignon aggravaient la marque. Paris, sur penalty, réduisait la distance. Ajhrourh rendait trois buts d’avance aux siens à la 58e. Les buts de Paris et d’un défenseur visiteur faisaient douter les Fusionnés, avant que Van Heeswijck ne scelle le sort du derby.

Namêche B 2 - Andoy 5

Sur le terrain d’Andoy, les Sang et Or sont surpris par un doublé de Teuzeu Tonleu après 10 minutes. Un autre doublé, de Emrullahu, rétablit la parité avant la mi-temps. Les Carriers vont se désunir et Abuiyada, Emrullahu et Da Silva en profitent pour creuser l’écart.