Cartes jaunes: Capouet, Taminiaux, Mauléon.

DINANT: Delaite, Veroven, Capouet, Taminiaux (83e Leemans), Colot (90e D. Leyssens), Herman, Fontaine (54e Loriers), Nazé, Akandja, Daxhelet (65e Colin), Willot.

LOYERS: Salmon, Crevits (68e Mandil), Dandoy, De Fraipont (80e Rushidi), De Geest, Boutgmi, Tadjenant, Lampecco, Collard, Colard, Mauléon (68e Longin).

Le début de match est intense, on joue à peine depuis six minutes que Taminiaux donne en profondeur pour Herman qui voit sa frappe passer juste à côté du but Salmon. Les Dinantais prennent le jeu à leur compte, sans parvenir à se montrer très dangereux. C’est finalement Loyers, qui via un centre de l’excellent Collard pour Tadjenant, a l’occasion d’ouvrir le score, mais celui-ci loupe quelque peu sa reprise. Sur la relance, Akandja seul aux neuf mètres, pense lui aussi ouvrir la marque, mais son tir est détourné sur la ligne par l’ancien Dinantais Lampecco. La dernière possibilité de la mi-temps est signée De Fraipont, qui place sa tête juste au-dessus du but de Delaite.

Loyers remonte sur le terrain avec de meilleures intentions, mais le second acte sera très pauvre en occasions. Il faut attendre la 83e pour voir les Dinantais se montrer très dangereux: sur un coup franc donné par Taminiaux sur la tête de Capouet, Salmon loupe sa sortie et c’est Colard qui sauve à nouveau sur la ligne. Le dernier fait de match arrive à quatre minutes du terme. La Dinantaise obtient un dernier corner et sur la reconversion, Boutgmi part seul au but, mais sa frappe est trop croisée que pour tromper le vigilant Delaite. Score logique dans une rencontre assez fermée.

Les deux coachs se montraient tout de même satisfaits du résultat. "Notre système mis en place en première période était très bon, analyse Maxime Laloux. Celui-ci demande beaucoup d’énergie, raison pour laquelle nous n’avons su le reproduire durant toute la seconde mi-temps, mais le nul me paraît assez logique." Dans l’autre camp, le coach Jean-François Beguin regrettait les 45 premières minutes de ses troupes. "Nous avons été absents en première période, dit-il. La seconde fut meilleure, avec quelques possibilités à la clé. Nous méritons ce point et restons toujours invaincus à mi-parcours."