Lesve-Arbre 2 – St Gérard 0

Devant une belle chambrée, ce duel s’animait vite. Avec un face-à-face perdu de part et d’autre contre deux bons gardiens. Les Brognois allaient voir un de leurs envois percuter le poteau à la 12e. Les hommes de Laurent Dimanche posaient mieux leur jeu alors que leur adversaire et répliquaient dans la bataille de l’entrejeu. Les duels restaient tendus à la reprise. Dès la 51e, Neuville gagnait le sien pour ouvrir le score. Un coup sur la tête des Noirs qui en prenaient un second avec une approximation de leur gardien et l’opportunisme de Marlier.

Thy-le-Château B 2 – Tamines 6

Lobefaro, Di Cecco et Gilbert avaient donné une belle avance aux Sambriens, uniquement contestée par un but visiteur de Couty. Même scénario à la reprise avec des roses visiteuses signées Dumont (2) et Oostens et une réplique locale de Sénéchal.

Florennes 4 – Fraire 3

Les Aviateurs voient une belle opportunité stoppée sur la ligne à la 14e. Les visiteurs sont plus précis et sur un corner mal repoussé, Vanderheyden égalisent. À la 51e, le même Vanderheyden est accroché par son frère. Le penalty réussi par Denis met les Jaune et Noir aux commandes. Janssen fait le break à la 68e. Fraire ne désarme pas et revient à 3-2. Lambert va rendre deux buts d’avance à son équipe avant que les visités ne marquent une 3e fois.

Olloy 1 – Falisolle-Aisemont B 4

Les Sambriens avaient fait le taf dès la première période en menant 0-4 grâce à un triplé de Juglaret et une rose de Martinez. Ils baissaient de rythme après la pause et les Ollégiens en profitaient pour sauver l’honneur.

Surice B 13 – Clermont 0

Les Fromagers se sont imposés sans coup férir tout en augmentant leur capital buts de 13 unités. Le marquoir indiquait 5-0 à la mi-temps. Les buteurs: Malinovski et Bartels (3), Couteau 2, Christophe, Crusnaire, Guerri et Chauvaux et un défenseur clermontois.

Philippeville B 3 – Treignes 1

Les visiteurs surprenaient les premiers les Etoilés. Après avoir loupé pas mal de possibilités, les visités inversaient la tendance via Génicot, Siscato et Lempereur.

Somzée B 2 – Tarcienne B 2

Les hommes de Remy Liessens semblent avoir fait le plus difficile en menant de deux buts inscrits par Bouchat et Dufert sur penalty. Ce bon début allait faire long feu et les visiteurs en profitaient pour égaliser via Vander Broeck et Van Cleemput et partir avec un point inespéré.