Cartes jaunes: Autequitte, Henrot, Kouadio.

Buts: F. Fromont (1-0, 37e ; 2-5, 83e), Godfroid (1-1, 45e+2 ; 1-2, 48e), Bukran (1-3, 52e ; 1-5, 72e), Henrot (1-4, 68e).

SPY: Matriche, Rhatay, Fournier, Jorand, F. Fromont, Autequitte, Barry (72e Lassoie), Hody, Boujabout (61e Versteaete), Sustendael, Motte.

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette, Warzée, Kouadio, Kleinkenberg (49e Henrot) Bukran, Kosova (80e Lecomte), Godfroid (76e Defays), Pingaut.

Les "Spirous" n’ont pu éviter le naufrage. Pourtant, tout avait bien commencé puisqu’à la 37e minute, F. Fromont se retrouvait dans le rond central et, voyant Minet avancé, réussissait son lob (1-0). Mais, dans les arrêts de jeu du premier time, Godfroid crucifiait Matriche pour égaliser.

Au retour des vestiaires, les visités étaient à nouveau pris à froid, Godfroid réalisant le doublé. "Nous avons marqué ces deux buts aux meilleurs moments, admettait Damien Trimboli, le mentor des" Verts ", suspendu pour l’occasion. Ensuite, Spy n’a pas su réagir et nous avons pratiquement marqué sur chacune des occasions que nous nous sommes créées."

Bukran, à deux reprises, et Henrot, entré à la pause, en profitaient pour planter trois autres clous dans le cercueil visité et permettre aux Condrusiens de rentrer au bercail avec les trois unités, la deuxième rose de Fromont n’y changeant rien. "C’est le deuxième doublé de ma carrière, déclarait Q. Godfroid. Cette victoire nous permet de continuer à remonter au classement et de revoir nos ambitions à la hausse." Par contre, dans le camp des "Écureuils", Eddy Broos pestait contre certaines décisions de l’homme en noir. "Certes, je n’aurais pas dû m’emporter au coup de sifflet final, ce qui m’a valu la rouge. Cependant, à 1-0, l'arbitre oublie de siffler un penalty flagrant et laisse jouer deux minutes de temps additionnel inutiles. Nous irons nous expliquer au CP, même si ça fait longtemps…"