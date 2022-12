Cartes jaunes: Baudot, Toussaint, Valcke, Teruel Diaz, Palm, Schellings, Mara, Manfredi.

Buts: Binot (0-1, 2e), G.Legros (0-2 pen. 12e), Ghaddari (1-2 45e).

NAMUR: Prévot, Baudot, Eloy, Lwangi, Detienne (68e Ebui), Valcke, Rosmolen, Ghaddari, Toussaint, Dheur, Degryse (46e Largo).

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo, Binot (57e Manchigov), G. Legros, Demarteau, Akdim, Palm, Mara, Manfredi, La Delfa (46e Leers).

Les entames de match ne sont pas la spécialité namuroise et cela s’est encore confirmé samedi soir. Après deux minutes de jeu, les Verviétois ponctuent un beau mouvement qui trouve Binot, esseulé au point de penalty. "C’est le résultat d’une phase travaillée à l’entraînement", se réjouissait le coach disonais, Christophe Kinet. Pris à froid, les Merles n’ont pas vraiment le temps de réagir en concédant tout aussi rapidement un penalty transformé par l’inévitable Legros. Entretemps, un poteau de Lwangi aurait pu orienter la partie différemment. Les hommes de Cédric Fauré enclenchaient enfin la seconde vitesse et se créaient de belles opportunités via Lwangi, Degryse ou encore Detienne. Juste avant la pause, le défenseur-buteur Ghaddari rendait l’espoir aux siens.

À la reprise, on attendait un changement de rythme des Namurois pour revenir au score mais, hormis la possession de balle, ceux-ci ne parvenaient pas à se créer de réelles opportunités. Les changements offensifs n’apportaient pas grand-chose, Ebui et Largo étant muselés sans difficulté. "Nous avons géré notre avance avec pas mal de maturité. C’est un succès précieux face à une belle formation namuroise", appréciait Christophe Kinet. Les Merles voient leur belle série de quatre victoires stoppée et devront se relancer à Solières la semaine prochaine. En retrouvant de l’allant offensif si possible.

Le mentor verviétois Christophe Kinet était fier de ses troupes. "Si nous voulons jouer le haut de classement, nous devons remporter ce genre de match difficile à l’extérieur, notait-il. À la pause, j’ai changé un peu notre dispositif pour bloquer les flancs namurois, assez remuants. Nous n’avons laissé que peu de places à Namur pour revenir au score. Nous formions un bloc avec beaucoup de caractère".

Pas de réaction namuroise, une fois de plus, la communication envers la presse écrite étant toujours interdite par le président du club.