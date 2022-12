Cartes jaunes: Derweduez, Lecocq, Savsin, Mouffe, Mbango.

Carte rouge: Rouane (31e).

Buts: Rouane (0-1, 18e), Bahati (0-2, 43e), Sotgiu (1-2, 44e), Hamri (1-3, 46e), Lecocq (2-3, 55e), Hamri (2-4, 60e), Mittiner (3-4, 76e).

SOIGNIES: Godeau (37e Amys), Fanara, Lecocq, Mszanecky (86e Vandervelden), Sotgiu, Derweduez, Amatulli (76e Noël), N. Belfiore (45e Kaminiaris), De Grave, Mittiner, M. Belfiore.

GILLY: Mouffe, Tandoum, Vanhorick, Bahati (68e Atasever), Rouane, Hamri, Hanicq, Savsin, Mbango, Clamot, Meuleman.

La malchance a poursuivi Soignies hier. Pourtant, la 1re opportunité est sonégienne avec une frappe enroulée de Lecocq qui effleure la latte. Sur le contre, Rouane devance la sortie du gardien pour ouvrir la marque. Suite à une action similaire, le même Rouane lève le pied un peu haut et touche le visage de Godeau. Résultat: le buteur reçoit une carte rouge, alors que le portier doit quitter le terrain. En l’absence d’un deuxième gardien, c’est M. Belfiore qui prend place entre les perches. À la 43e, il est battu suite à un lob subtil de Bahati. Dans la minute suivante, Sotgiu réduit l’écart en profitant d’un ballon relâché par Mouffe. Peu après, Soignies compte un nouveau blessé avec son capitaine N. Belfiore. En deuxième période, l’équipe locale mettra tout en œuvre pour recoller au score, mais elle devra s’avouer vaincue à cause du doublé d’Hamri. "Encore une fois, nous marquons beaucoup et nous encaissons beaucoup, analyse Marco Capacci, coach de Gilly. Mais je vais surtout retenir que les joueurs se sont arrachés à 10 pendant 60 minutes."