Coupe Messieurs: Erpent surpris à Belgrade

"Ce succès, confie Didier Themans c’est une grande fierté pour le groupe qui a montré de l’envie collective. Malgré un match serré et le fait que nous avions toujours été derrière, nous avons trouvé les solutions et les bons choix pour passer devant en fin de rencontre".

"Pas grand-chose à dire sur ce match si ce n’est que c’est une grosse déception et qu’au vu de notre prestation et surtout celle de Belgrade, la victoire est allée chez les meilleurs, admet le mentor erpentois Jean-Louis Jacobs. Nous sommes dans une mauvaise passe pour le moment avec peu de rotations possibles et nous craquons dans le dernier quart alors que, jusque-là, on avait fait le job. On a eu plusieurs fois l’occasion de faire un break mais des mauvaises options tant offensives que défensives nous ont ramenées à la réalité du terrain".

Pour sa part, Loyers a bien négocié son match face à Mariembourg qui a tenu la distance durant le quart-temps initial (88-36).

"Nous avons livré une très bonne prestation, explique le mentor namurois Pierre Baudelet. On a montré de l’intensité, une bonne qualité de jeu sans oublier le respect des consignes. Après un premier quart relativement équilibré, nous avons pris notre envol et creusé l’écart au fil des minutes".

Belle prestation de Natoye

Fraire, pourtant aux travaux forcés ces quinze derniers jours, a pris la mesure de Rochefort qui mène la danse en P2 avec Belgrade C (84-71). "Ce fut une belle prestation de notre part, confie le coach rochefortois Lionel Evrard. Le match fut très serré durant près de trente-cinq minutes. Puis Fraire a fait la différence. J’espérais telle prestation de la part de mon équipe".

En déplacement à Mazy/Spy, Natoye a livré une excellente prestation. Ce qui n’est pas pour déplaire à son coach Bastien Gilain: "Même si le score est forcé, signale ce dernier, on a eu affaire durant le premier quart à une belle équipe de Mazy. Sans sortir le grand jeu on menait au repos. C’est durant le troisième quart qu’on s’est réellement bien comporté avec du très beau jeu et de nombreux tirs à trois points. On a confirmé dans le dernier acte. Je dirais de notre part, une de nos meilleures prestations depuis le début de saison".

Les deux autres lauréats sont Ohey et Natoye C qui ont sorti respectivement le Mosa Jambes B et le Conti.