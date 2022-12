Classement des buteurs de P1: Amaury Lotte et Sébastien Sacré passent à la vitesse supérieure

Au classement, on retrouve toujours le "Spirou" Florian Fromont en tête: son doublé de dimanche porte son total à 21 réalisations en championnat. Il devance le duo formé par Amaury Lotte et Augustin Rigo (Andenne) avec chacun 13 buts, lesquels sont suivis par Malcome Francotte (Grand-Leez, 12 buts).

Si Lotte et Sacré ont réussi le +3 ce week-end, d’autres ont atteint le +2. Ce fut particulièrement le cas dans la rencontre entre Spy et le Condrusien puisque, en plus du doublé de Fromont, il faut également comptabiliser celui des visiteurs Quentin Godfroid (le deuxième de suite en deux rencontres de P1) et Logan Bukran. Quant au duel entre Fernelmont et Haversin, il n’a pas seulement vu Sacré inscrire trois roses… Son coéquipier Erwin Guidon en a lui planté deux, tout comme l’attaquant adverse Aurélien Leclercq. Maxime Toussaint (Meux B) a réussi le même doublé face à Grand-Leez vendredi soir.

Voici le top 11 des meilleurs buteurs après la quinzième journée de P1 namuroise: