Arbitre: Antoine Delaye.

Cartes jaunes: Gomrée, Puffet, Saïd, Breda, Limpach, Cornet.

Carte rouge: Limpach (81e, 2 c.j.).

Buts: Puffet (0-1, 26e), Ouedraogo (1-1, 32e), Dewalque (1-2, 63e), Leleu (2-2, 84e), Laloux (3-2, 86e).

ROCHEFORT: Lentz, Rémy, Ouedraogo, Said (81e Leleu), Sbaa (73e Akwasi), Uhia, Cornet, Laloux, Monmart, Lazitch, Étienne.

MEIX : Brolet, Gasparoto (87e Pietquin), Gomrée, Limpach, Breda (75e Jacques), Walelo, Blaise, Puffet (82e Erdeljan), Day, Dewalque (85e Godfrin), Schmit.

Bousculés dans la première période, les locaux recollaient au score grâce à Ouedraogo au terme d’une très belle action personnelle sur son flanc droit, le poteau aidant à la réalisation. "À la mi-temps, on a dit qu’il faudrait être patient et y croire jusqu’au bout", expliquait le T1 rochefortois.

En deuxième mi-temps, Dewalque prenait de vitesse Monmart et Lentz pour replacer Meix aux commandes (1-2). En supériorité numérique à dix minutes du terme, le leader de la série poussait. À cinq minutes de la fin du match, Leleu récupérait une reprise de la tête et la poussait au fond des filets. Y croire jusqu’au bout, c’est ce qu’ont fait les Unionistes. Deux minutes plus tard, Laloux plantait une tête revancharde sur un corner et le Parc des Roches éclatait de joie. "Elle fait vraiment du bien, celle-là. On est allé la chercher avec nos tripes. On n’a rien lâché. On ne s’est jamais découragé", exultait Gilles Lentz à la fin de la partie. Avec ce succès, Rochefort conforte sa place de leader.

«Meix a une belle équipe»

Carlos Uhia retrouvait le Parc, après avoir purgé ses deux matches de suspension. «On ne s’attendait pas à ça. Meix a une belle équipe. Il faut lui donner du mérite avec le match qu’il a fait. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. L’important, c’est d’avoir gagné. On va retourner au travail et corriger ce qui n’a pas été. On va essayer de tout gagner jusqu’à la trêve.»

Ne pas le regretter

«On méritait au moins un point, si pas les trois. Les dix dernières minutes nous ont été fatales quand on s’est retrouvé à dix. Dans le contenu, je suis très content de ce que j’ai vu. Mais les joueurs sont déçus. Dans notre situation, chaque point est important. J’espère qu’on ne le regrettera pas», détaille le coach visiteur Philippe Petit.