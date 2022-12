"Après la gifle en coupe, les joueurs ont bien réagi", souligne Éric Jonckers le coach mosan. Les "Oranges" mettent la pression et Beguin ouvre le score. Tarcienne réagit, mais trouve le poteau. Avant le repos, Joaris double la mise. Au second acte, Anhée insiste et Virgile Dubois creuse l’écart. Dans la foulée, Jérémy Martin signe un doublé pour donner au score des allures de forfait.

Gesves 2 – Havelange 2

Gesves dirige les opérations mais à la 25e, Coene place les "Mauves" sur orbite. Alors que les Havelangeois multiplient les occasions au second acte, Nguea rétablit la parité à la 55e. Vingt minutes plus tard, Coene rend l’avance aux visiteurs. À la 88e, Bodson, qui faisait son retour, arrache le partage.

Gedinne 4 – Onhaye B 1

Les Walhérois prennent les commandes via un penalty converti par Bodart, au quart d’heure. Cinq minutes plus tard, Gedinne égalise via Michiels, qui trompe son propre gardien. À la 43e, Catoul renverse la vapeur et à la 45e, Robinet creuse l’écart. Au second acte, le leader met fin au suspense par A. Sohy.

Bioul 2 – Surice 0

Malgré les nombreuses absences, Bioul s’est imposé face à Surice. On jouait depuis dix minutes quand Scaillet trouvait l’ouverture. Dix minutes plus tard, Edebouw doublait les chiffres. En fin de rencontre, Surice héritait d’un penalty que Servais ne pouvait transformer, Saucez s’illustrant dans ses buts. "On fait une bonne opération", avoue Michaël Alexandre.

Rochefort 10-Molignée 1

Molignée, qui s’est déplacé avec 12 joueurs, a résisté au premier acte, avant de craquer physiquement. Au repos, le marquoir indiquait 3-0. Tama Kloé a sauvé l’honneur des Molignards à l’heure de jeu. Les buteurs visités ont été Wauthy (4), Collin (2), Compère, Mahin, Servais, Héligers.

Pondrôme 6 – Petigny 2

Les "Verts" ouvraient le score à la 17e, par C. Baudoin. La réplique ne tardait pas et Gjorgjijevski remettait les pendules à l’heure, à la 35e. Juste avant le repos, Magis rendait l’avance aux Famennois. À l’heure, Magis creusait l’écart, mais Zamperetti, sur penalty, relançait le suspense. Les "Verts" haussaient le ton et Fadeux (2) et Magis corsaient l’addition.

Flavion B 4 – Pesche 3

Les coalisés prennent l’ascendant et dès la 3e, Antonino déflore la marque. Ruyssen double les chiffres et Hardy creuse l’écart. Les "Poires" relèvent la tête et Baudaux, auteur d’un triplé, établit la parité. Dans les arrêts de jeu, Gilsoul offre la victoire aux coalisés.

Assesse 2 – Schaltin 3

Assesse démarre bien la rencontre et ouvre le score via Labar. Après la pause, Huet double les chiffres. Les Schaltinois retrouvent des couleurs sur un penalty converti par Otte. André remet les équipes à égalité, avant que Bridoux n’offre les trois points aux "Mauves".

Havelange méritait mieux

Havelange, qui a mené à deux reprises, a dû se contenter d’un partage sur le synthétique de Gesves. «On méritait plus qu’un point, lance Philippe Dessart. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs, qui ont été présents dans les duels et sont allés au charbon. Dans la manière et la volonté affichée, c’était parfait. On peut juste regretter de n’avoir pu concrétiser les nombreuses occasions. Il nous manque deux points. Avec ce 4 sur 6, on reste dans une spirale positive.»

Une fois de plus, les Gesvois n’ont pu faire la différence sur leur terrain. «On a joué huit fois à la maison et on n’a gagné qu’un seul match et signé quatre partages, constate Vincent Strobbe. C’est largement insuffisant. On fait parfois preuve de suffisance. On éprouve des difficultés à développer notre jeu pendant 90 minutes. Ce dimanche, Havelange en voulait plus que nous. Les gars n’ont toutefois rien lâché et se sont battus pour sauver le point.»