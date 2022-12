"Trois points importants dans le cadre du maintien", se réjouissait le T1 visité, Guillaume Gautier. Après cinq minutes, le défenseur central A. Van Achter remplaçait son gardien Nicolas Nérinckx, blessé à la cuisse. Dehaye trouvait la faille en première période. Moureaux fixait les chiffres en contre. "Après le repos, nous avons affiché une autre mentalité, mais sans succès", pestait le T1 visiteur Grégory Gilles

Sauvenière 5 – Jambes 0

L’inévitable De Groote trouvait la faille avant le repos. La seconde période était à sens unique. De Groote, Destain, Misson et Puia donnaient au score des allures de forfait.

Bossière 0 – FCO Namur 2

En première période, les Unionistes monopolisaient le cuir. Après le repos, les Olympiens se montraient plus réalistes. El Kouchaii isolait Herbiniat (0-1). Dans les dernières minutes, Mélotte, à peine monté au jeu, servait El Kouchaii (0-2). "Nous avons manqué de réalisme en zone offensive", lançait, dépité, le mentor visité, Michaël Noël. "Nous avions mis au point une tactique pour contrer leur force offensive", se réjouissait le T1 visiteur Aygun Cinier.

Malonne 0 – Ligny 2

Les Malonnois concédaient le premier but via Stevens. Après avoir manqué le K-O, les "Grognards" faisaient parler leur expérience. À la réception d’une frappe de Leruth repoussée par le gardien, Paris doublait la mise.

Rhisnes 7 – Naninne 0

Grâce à leur plantureux succès, couplé au revers de Bossière, les Rhisnos montent sur la deuxième marche du podium. Le score était de 3-0 au repos. Gilsoul (25e, 27e, 32e sur penalty, 50e), Rihoux (65e), Reins (81e) et Dehaye (84e) se sont partagé les buts. Les Naninnois ont aligné le jeune Hugo Jacquet (P4), auteur d’un très bon match. Trois U19 avaient pris place sur le banc.

Wépion 2 – Grand-Leez B 0

En lutte pour le maintien, les visiteurs regagnaient les vestiaires sur un score vierge. L’exclusion (deux cartes jaunes, 63e) de Beguin sonnait le glas de leurs espoirs. Harrad et Marion concrétisaient la supériorité numérique visitée.

Aische B 2 – Profondeville 0

Ferrante trouvait la faille, avant de provoquer un penalty converti par Gillard. Les Aischois géraient leur avance après le repos.

Petit-Waret 1 – J. Tamines B 1

Pirard trouvait la faille avant le repos (1-0). Preumont égalisait. Ce point ne permet pas aux Taminois de laisser la lanterne rouge à Lustin.

Rhisnes vole, actuellement

«Le bilan (33/36 sur les derniers matchs) est bon, même si la défaite contre Jambes est toujours dans un coin de ma tête, précisait le coach rhisnois, Thomas Nélis. Notre objectif est de poursuivre notre petit bonhomme de chemin et d’être le plus régulier possible. Nous ferons les comptes fin janvier.» Avant la trêve, les Rhisnos accueilleront Malonne, avant un déplacement à Ligny.

«Malgré la lourde défaite, je suis content de mon équipe, lançait le T1 naninnois, Stéphane Decraux. En ce qui concerne notre bilan, je ne suis pas mécontent, étant donné que mon objectif est de faire mieux que la défunte saison, au terme de laquelle nous avions terminé à la huitième place. Après ce périlleux voyage, c’est un autre qui se profilera, avec une visite à Bossière-Gembloux, avant de terminer l’année civile par la venue de Sauvenière. J’espère profiter de cette trêve pour vider l’infirmerie et permettre aux autres éléments de recharger leurs batteries.»