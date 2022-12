Cartes jaunes: Lorenzon, Kinkela, De Paula.

Buts: Nzinga (1-0, 10e), Gilain (1-1, 51e), Bouterbiat (1-2, 87e).

CROSSING SCHAERBEEK: Jacops, Op ‘T Eynde, Mapessa, Mukota, Mabika, Muray, Nzinga, Ade, Tshibay (87e De Paula), Lokilo (68e El Kandoussi), Kinkela (68e Kamagate).

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Guiot (75e Bouterbiat), Gilain, Leclef, Lorenzon, Lambert (90e Fastrez), Defresne, Gall, Lizen (85e Teklak), Guerri (90e Delplank).

Avec seulement trois points d’écart entre les deux équipes avant la rencontre, les hommes de Lionel Brouwaeys avaient l’occasion de prendre le large au classement et ainsi d’assurer leur deuxième place. Et si les Onhaytois n’ont pas convaincu en première mi-temps, ils ont montré une bien meilleure prestation après la pause. "On est frustrés par le premier but, alors on ouvre un peu trop le jeu. C’est pour ça que le Crossing a eu la possession en première mi-temps. Mais une fois qu’on a remis en place le pressing, on est bien revenus", expliquait l’entraîneur.

Plus dominant et organisé sur le terrain, Onhaye a poussé et est revenu au score assez facilement, sur une belle frappe croisée de Gilain. Mais il a fallu attendre la fin de la rencontre pour voir Bouterbiat délivrer son équipe, d’une reprise de la tête, sur phase arrêtée. Une tactique développée à l’entraînement.

"Je lui ai demandé de chercher l’espace dans la première zone et de courir pour se détacher du défenseur. C’était calculé et c’était parfait", souriait Lionel Brouwaeys.

Malgré une première mi-temps largement dominée par le Crossing, le T1 d’Onhaye considère que la victoire devait revenir à son équipe. "On se fait rarement avoir sur une phase arrêtée. Pour le reste, il a fallu accepter de ne pas dominer le début de rencontre et de bien jouer en bloc. Ce n’est pas forcément celui qui a la balle qui est le plus fort. D’ailleurs, on a bien su embrayer. La victoire n’est pas imméritée, selon moi."