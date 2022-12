Arbitre: Spillemaekers.

Cartes jaunes: Thirot, Delpire, Maisin, Davrichov, Goossens.

Buts: Davrichov (0-1, 9e), Michels (1-1, pen. 33e), Gilbert (2-1, 35e), Pérot (2-2, pen. 50e), Choisez (3-2, 60e), Delpire (3-3, 92e).

AISCHE: Rousseau, Iglicki, Maisin, Choisez (86e Dils), Delooz (51e Joannès), Gécé, Gilbert (78e Javaux), Thirot, Grégoire, Catinus, Michels.

COUVIN: Repan, Murrone, Delpire, Wackers, Duchêne (62e Goossens), Gillis (60e Kaba), Magotteaux, Perot, Belhamri, Davrichov (73e Q. Deppe), Chartier.

Un derby entre deux équipes aux fortunes diverses: 21 points pour les uns, 9 pour les autres. Les Couvinois occupent l’avant-dernière place du classement. Il est grand temps pour eux de faire bombance. Aische est le premier à mettre le nez à la fenêtre. Catinus met Repan à contribution. Mais le premier contre des visiteurs est gagnant. Thirot commet la faute aux abords du rectangle et Davrichov met le coup de pied arrêté au fond. Aische se doit de réagir. Mais à trop vouloir en faire, il va négliger la manière. À la 35e, toutefois, il égalise sur penalty, par Michels. Avant de prendre l’avance par Gilbert. Couvin ne pédale pas dans la choucroute, mais son adversaire sait mieux y faire au niveau des échanges. Ce n’est pas le Brésil, mais l’envie est là.

Après la pause, les visiteurs reprennent quelques couleurs. Et, contre toute attente, Pérot hérite d’un penalty qu’il concrétise au marquoir. Les "Rouches" se doivent de retourner une fois encore au charbon. Une mêlée homérique devant Repan permet bientôt à Choisez de piquer le ballon, du bout du pied, dans les filets. Les gars du coin ne peuvent plus se permettre de jouer avec le feu, mais bien de faire le "break", loupé de peu par Iglicki. Au cours des dernières trente minutes, le visiteur Kaba, blessé, doit se retirer. Les "Bleus" vont terminer ce match à dix. Et faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. On sort les dernières cartouches. L’arbitre ajoute deux minutes de temps additionnel. Dans le dernier tour de trotteuse, Couvin tente une dernière percée qui permet à Delpire d’égaliser. Au grand dam des joueurs et des supporters d’Aische. Le jusqu’au-boutisme a payé, le manque de respect des consignes, aussi.

«Avec le cœur et les tripes»

«Nous n’allons pas bouder notre plaisir, confiait le coach fagnard, Fabrice Lebrun. Nous étions conscients que cette partie ne serait pas piquée des vers. Tous mes joueurs ont répondu à l’attente. Ce point, ils sont allés le chercher avec le cœur et les tripes. Ils y ont cru jusqu’au bout du bout! De surplus, nous terminons ce match à dix. Kaba est sorti blessé et, comme j’avais fait mes changements…»

«On a laissé trop d’espaces»

«On récolte ce qu’on sème, ni plus ni moins, pestait Jérôme Patris. On prend l’autre pour un oiseau pour le chat. Mais au final, on se fait piéger. Nous avons laissé beaucoup trop d’espaces libres et, en contre, l’adversaire s’en est donné à cœur joie. Tous les feux ne sont pas au rouge, c’est un fait. Mais tous les points que nous gaspillons ici, il va falloir aller les chercher ailleurs. Il va falloir revoir la manière.»